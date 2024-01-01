كتائب القسام تبث مقطعا بعنوان "تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر" (فيديو)

نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، مقطعا بعنوان "تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر".

ونشرت كتائب القسام وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، لقطات تظهر إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه إسرائيل مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من غارات جوية في جنوب ووسط البلاد.

كما أعلنت كتائب القسام أنها سيطرت على مسيرة إسرائيلية في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، كانت بمهمة استخباراتية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت اليوم إلى أن جزءا من رشقة الصواريخ التي أطلقتها كتائب القسام بعيد منتصف ليل أمس، خرج من منطقة شمال القطاع كان الجيش قد أعلن بوقت سابق أنها تحت سيطرته.

المصدر:RT