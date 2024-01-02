"حزب الله" اللبناني يعلن مقتل أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية

نعى "حزب الله" اللبناني عنصره عبد الجليل علي حمزة الذي قتل جراء غارة إسرائيلية على منزل في بلدة حولا اللبنانية الحدودية.

ومع إعلان مقتل حمزة، يرتفع عدد العناصر الذين قتلوا بغارات على منازل في بلدتي كفركلا وحولا اليوم إلى 4 عناصر.

وقال مراسل RT مساء أمس الاثنين إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على أطراف بلدة حولا جنوب لبنان.

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وأضاف المراسل أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدات الضهيرة والجبين وطيرحرفا وأطراف بلدة علما الشعب في القطاع الغربي جنوب لبنان.

كما أفادت مراسلتنا أمس الاثنين، بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بين الأحياء السكنية في عمق بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان، وغارتين عند أطراف البلدة.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود إسرائيليين نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان.

المصدر: RT