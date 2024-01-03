"حزب الله" يعلن استهداف تجمعات ‏للجنود الإسرائيليين في عدة مناطق

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له اليوم الأربعاء، عن استهداف تجمعات ‏للجنود الإسرائيليين في عدة مناطق.

وجاء في البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 3-1-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ‏وتم إصابته إصابة مباشرة".

وأضاف: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:50 من بعد ظهر يوم الأربعاء 3-1-2024 تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا بصاروخ بركان وتم إصابته إصابة مباشرة‏".

وتابع: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من عصر يوم الأربعاء 3-1-2024 ‏تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف بدفعة صاروخية كبيرة وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة".‏ ‏ ‏

وفي وقت سابق، أصدر حزب الله اللبناني بيانا نعى من خلاله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عقب اغتياله في العاصمة بيروت.

وقال الحزب في البيان إن "جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه في قلب الضاحية ‏الجنوبية لبيروت، اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته وما فيه ‏من رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات وتطور خطير في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة".

وأكد حزب الله أن هذه الجريمة لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب.

وأفاد بأن "المقاومة على ‏عهدها ثابتة أبية وفيّة لمبادئها والتزاماتها التي ‏قطعتها على نفسها، يدها على الزناد، ومقاوموها في أعلى ‏درجات الجهوزية ‏والاستعداد، وإن هذا اليوم المشهود له ما بعده من أيام، فصبرا جميلا وصبرا جميلا ‏وإن ‏الله هو المستعان وإن النصر بإذن الله تعالى لقريب قريب".‏

المصدر: RT