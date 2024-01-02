شاهد ماذا قال العاروري عن تهديد إسرائيل باغتياله (فيديو)

أعلنت حركة "حماس" مساء يوم الثلاثاء مقتل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في انفجار بمنطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

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وسلطت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الضوء على تصريحات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري قبل اغتياله وخاصة تلك التي تحدث فيها عن تهديد تل أبيب بتصفيته.

وفي هذا الصدد تم تداول حوار للعاروري مع قناة "الميادين" أكد من خلاله أن تكرار إسرائيل التهديد باغتياله لن يترك أثرا أو تغييرا.

وقال حينها إن "التهديد الإسرائيلي لشخصه لن يغير قناعاته ولن يترك أي أثر، ولن يغير مساره قيد أنملة".

وأضاف: "نحن مؤمنون، ونتمنى أن تختتم حياتنا بالشهادة التي نعتز بها"، مشيرا إلى أن الشهادة هي الفوز العظيم في نظر قادة المقاومة.

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وشدد العاروري في حواره على أن قادة المقاومة "جزء من الشعب الفلسطيني ولا يتباينون عن كل أبناء الشعب"، مذكرا بأن "كل فصائل المقاومة الفلسطينية قدمت قادة شهداء من كل المستويات، ومؤكدا أن هذا "لا يعدّ غريبا على حماس ومختلف حركات المقاومة".

وفي السياق ذاته صرح العاروري "دماءنا وأرواحنا ليست أغلى ولا أعز من أي شهيد، ولا يجوز لأم شهيد أن تشعر بأن دماء القائد أو المسؤول أعز وأغلى من دماء ابنها، نحن سواسية والشهيد الذي سبقنا بيوم أفضل منا".

وأشار العاروري إلى أن تل أبيب اتخذت قرارات كثيرة بشأن اغتيال القادة والمؤسسين واستهدفت قادة كثيرين.

"التهديدات الإسرائيلية لا تغيّر في قناعاتي ولا في موقفي ولا في مساري قيد أنملة".



نائب رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس الشيخ #صالح_العاروري في #حوار_خاص مع #الميادين#فلسطينpic.twitter.com/WeBf4mf9tJ — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 25, 2023

المصدر: "الميادين"