مسؤول إسرائيلي: لن نلغي عملياتنا في غزة بعد المحاكمة في لاهاي

أكد مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لن تلغي عملياتها في قطاع غزة بعد المحاكمة في لاهاي، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي يدرس الآن رفع دعوى مضادة ضد جنوب إفريقيا أو إيران أو حماس.

وعلق المسؤول السياسي على الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، مؤكدا أن إسرائيل لن تغير أو تلغي عملياتها في قطاع غزة إثر التهديد القانوني، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات المتخذة حتى الآن في القطاع تمت وفقا للقوانين الدولية.

وأضاف: "إن تصريحات السياسيين الإسرائيليين تشكل حجة يستخدمها بعض الأطراف للادعاء ضد إسرائيل، ولكن هؤلاء السياسيين لا يشاركون في قرارات دولة إسرائيل على الإطلاق، بل إن بعضهم تراجع عما قاله".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في اجتماع له مؤخرا مع نواب حزب الليكود في الكنيست (البرلمان) إن "مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستقبال اللاجئين.. نعمل على حل هذه المشكلة".

وفي كلمة له خلال الاجتماع، تطرق النائب داني دانون إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لافتا إلى أن وزير الهجرة الكندي تحدث علنا عن الأمر خلال زيارته تل أبيب.

ودعا النائب إلى تشكيل فريق معني بهجرة الفلسطينيين إلى دول أخرى، ليرد عليه نتنياهو بالقول: "نعمل من أجل هذا".

المصدر: RT