كندا تنفي مزاعم إسرائيلية حول دعم "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين

نفت كندا ما تداولته وسائل إعلام عبرية من أن وزير الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي مارك ميلر صرح خلال زيارته تل أبيب قبل أيام، بدعم أوتاوا للهجرة الطوعية للفلسطينيين إلى بلاده.

وقال مستشار الاتصالات في الحكومة الكندية جيفري ماكدونالد، إن أوتاوا تعمل مع شركائها في المنطقة لإجلاء مواطنيها وحاملي الإقامات الكندية وأفراد عائلاتهم ممن تتوفر لديهم الشروط اللازمة من قطاع غزة وتقدم التسهيلات اللازمة بخصوص ذلك.

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وأضاف أن كندا ستطلق برنامجا للهجرة يتيح لسكان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة على أن تعطي الأولوية لطلباتهم وعمليات تقييمها.

ونفى ماكدونالد صحة ما تداوله الإعلام العبري من أن وزير الهجرة الكندي صرح بدعم بلاده "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين إلى كندا، مؤكدا أن "هذه الأخبار كاذبة ولا صحة لها".

وجاء رد مستشار الاتصالات بعد أن ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في اجتماع له مؤخرا مع نواب حزب الليكود في الكنيست (البرلمان) إن "مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستقبال اللاجئين.. نعمل على حل هذه المشكلة".

وفي كلمة له خلال الاجتماع، تطرق النائب داني دانون إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لافتا إلى أن وزير الهجرة الكندي تحدث علنا عن الأمر خلال زيارته تل أبيب.

ودعا النائب إلى تشكيل فريق معني بهجرة الفلسطينيين إلى دول أخرى، ليرد عليه نتنياهو بالقول: "نعمل من أجل هذا".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ86 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21672 وأكثر من 56165 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 504 جنود في معارك قطاع غزة.

المصدر: الأناضول