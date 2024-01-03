ساندرز يدعو الكونغرس لرفض حزمة المساعدات العسكرية لإسرائيل

دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الكونغرس إلى رفض حزمة المساعدات العسكرية لإسرائيل البالغة 10.1 مليار دولار، والتي لم تتم الموافقة عليها بعد.

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وذكر موقع "واينت" العبري" أن السيناتور اليهودي ساندرز الذي يمثل ولاية فيرمونت عن الحزب الديمقراطي، قال إنه "يجب ألا يستمر دافع الضرائب الأمريكي في التواطؤ في تدمير حياة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في غزة".

وأضاف أنه "صحيح أن الحرب بدأت بهجوم إرهابي بربري من قبل حماس، لكن الرد العسكري الإسرائيلي كان غير متناسب وغير أخلاقي وانتهك القانون الدولي - بينما تم تنفيذه باستخدام الذخائر الأمريكية".

وكان ساندرز شدد في كلمة له أمام الكونغرس في ديسبمر الماضي على أنه يجب على الولايات المتحدة ألا تقدم 10 مليارات دولار أخرى لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة لمواصلة حربها ضد الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك غداة مطالبة السيناتور الديمقراطي تيم كين وزارة الخارجية الأمريكية بكشف تفاصيل موافقتها على صفقة أسلحة تشمل بيع قذائف مدفعية وعتاد عسكري آخر إلى تل أبيب، للمرة الثانية، مشددا على أن مثل هذا الأمر يجب أن يتم تحت أنظار الكونغرس.

وكان بايدن وقع بوقت سابق على الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2024 بقيمة 886 مليار دولار.

إلا أن حزم مساعدات منفصلة عن الميزانية، تخصصها الإدارة الأمريكية إجمالا لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وغيرها، وقيمتها 106 مليار دولار، لا تزال عالقة في الكونغرس الذي يرفض التصويت عليها بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

المصدر: واينت+ وكالات