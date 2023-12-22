بايدن يوقع على الميزانية الدفاعية الأمريكية للعام المقبل بقيمة تبلغ 886 مليار دولار

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة على الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2024 بقيمة 886 مليار دولار.

وسبق لمجلس النواب الأمريكي أن صادق على قانون الميزانية في 14 ومجلس الشيوخ في 13 ديسمبر الجاري.

وتتضمن الميزانية الدفاعية 800 مليون دولار لدعم أوكرانيا، بينما ستكون المساعدات الرئيسية لأوكرانيا ضمن تشريع منفصل لا يزال قيد النقاش في الكونغرس.

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وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن الموارد المخصصة لدعم أوكرانيا على وشك النفاد، وأن حزمة المساعدات المقبلة التي يتوقع تقديمها قبل نهاية الشهر الجاري، ستكون الأخيرة حتى مصادقة الكونغرس على طلب بايدن تخصيص 106 مليارات دولار على مختلف البرامج، التي تشمل مساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وغيرها، والذي لم يصادق عليه مجلس الشيوخ حتى الآن بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن البنود المتعلقة بأمن الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: وكالات