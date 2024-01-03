"سرايا القدس" تعرض مشاهد من عملية مشتركة مع "القسام" ضد القوات الإسرائيلية وسط خان يونس (فيديو)

نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مشاهد من عملية مشتركة نفذتها "السرايا" مع "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت "سرايا القدس" إنها قصفت في العملية المشتركة تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في مواقع ومحاور التقدم وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان مراسل RT قد أفاد بأن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي تجددت في خان يونس وشمال قطاع غزة، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

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وذكر مراسلنا أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر جراء استهداف الطائرات الحربية منزلا لعائلة النحال شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

وصرح بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت شقة في أحد الأبنية السكنية على شارع صلاح الدين بمخيم البريج وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى قصف منزل بالقرب من مجمع مدارس "الأونروا" في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأشار إلى أن المقاتلات الإسرائيلية دمرت عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استهدفت الأحزمة النارية محيط أبراج عين جالوت ومخيم 2 في مخيم النصيرات.

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ89 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22313 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 56 ألف شخص أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 509 منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر: RT