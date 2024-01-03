مراسلنا: تجدد الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في خان يونس

أفاد مراسل RT بأن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي تجددت في خان يونس وشمال قطاع غزة، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وذكر مراسلنا أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر جراء استهداف الطائرات الحربية منزلا لعائلة النحال شمال رفح جنوبي قطاع غزة، كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية شقة في أحد الأبنية السكنية على شارع صلاح الدين بمخيم البريج وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى قصف منزل بالقرب من مجمع مدارس "الأونروا" في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفاد بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت قرابة الساعة 7:30 صباحا (بالتوقيت المحلي) اليوم الأربعاء، خلال دقائق 18 غارة على مناطق متفرقة في مدينة خانيونس، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وإلقاء قذائف دخانية بين المغازي والبريج وسط القطاع.

هذا وتتصاعد ألسنة الدخان في منطقة معن جنوب شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة تزامنا مع استمرار الاشتباكات بين المقاومة وقوات الجيش الإسرائيلي.

كما دمرت المقاتلات الإسرائيلية عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استهدفت الأحزمة النارية محيط أبراج عين جالوت ومخيم 2 في مخيم النصيرات.

المصدر: RT