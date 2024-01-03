وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد: نحن نخوض حربا عالمية ثالثة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس خلال حفل تسلمه منصبه أن تل أبيب الآن في خضم حرب عالمية ثالثة ضد إيران والإسلام المتطرف، حسب تعبيره.

وقال كاتس في الحفل: "نحن في خضم حرب عالمية ثالثة ضد إيران والإسلام المتطرف. لقد قلت دائما إن لدينا وزير خارجية مليئا بالطاقة والآن أنت ذاهب إلى وزارة الطاقة. سنواصل العمل معا كما فعلنا حتى اليوم".

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وأضاف: "إننا نمر بلحظات مؤلمة وصعبة ومفعمة بالأمل أيضا في تعبئة البلد بأكمله. هذا العدو يذكرنا في أفعاله بأحلك الفترات في تاريخ البشرية ونحن مصممون وسنحقق أهداف انهيار "حماس". وأنا كوزير خارجية أولى أولوياتي وأولويات الوزارة ستكون عودة المختطفين إلى بيوتهم".

وتابع: "السباق الإيراني للحصول على أسلحة نووية يستمر بقوة أكبر خلال هذه الأوقات. الجبهة التي بنتها إيران هنا في هذه المنطقة ليست فقط ضد إسرائيل وأموالهم. هذه حرب عالمية ثالثة. بأدوات اليوم ونحن في طليعة العالم كله".

وشغل كاتس في السابق منصب وزير الخارجية لمدة عام ونصف، ويعود إلى الوزارة بعد ثلاث سنوات ونصف.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي على تعيين كوهين في منصب وزير الطاقة والبنية التحتية بدلا من كاتس الذي سيعين في منصب وزير الخارجية بدلا من كوهين.

المصدر: i24news