"القسام" تعلن تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في مجموعة إسرائيلية

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في مجموعة إسرائيلية جنوب قطاع غزة مما تسبب بسقوطهم بين قتيل وجريح.

وقالت الكتائب إنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وأضافت: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود شرق خزاعة جنوب قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

كما ذكرت أن مقاتيها استهدفوا دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى أن كتائب "القسام" وكتائب "المجاهدين" تمكنوا من إطلاق صاروخ أرض-جو تجاه مروحية شرق خان يونس.

وأعلن التلفزيون الإسرائيلي الرسمي مساء أمس الثلاثاء أن عدد الجنود الذين خضعوا لعمليات بتر أطرافهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة وصل إلى 38.

وأضاف أنه يوجد حوالي 2000 جندي في مركاز إعادة التأهيل.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام عبرية أن أعراض صدمة الحرب الدائرة في قطاع غزة ظهرت على ما لا يقل عن 1600 جندي إسرائيلي فيما تم تسريح نحو 250 جنديا من الخدمة بسبب استمرار أعراض صدمة المعركة في هذه الحرب.

المصدر: RT