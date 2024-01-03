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"حزب الله" ينعى اثنين من عناصره قضيا بغارة إسرائيلية

أخبار العالم العربي

Legion-Media
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نعى "حزب الله" اللبناني اثنين من عناصره قضيا بغارة إسرائيلية على منزل في بلدة مركبا جنوب البلاد.

ومع إعلان مقتل اثنين من عناصره يرتفع عدد الذين قتلوا بغارات إسرائيلية اليوم إلى 4 عناصر.

وجاء في بيان "حزب الله": "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن علي دقيق سراج، من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأضاف: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حسين ظاهر مختار، من بلدة كفر رمان في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

هذا وأعلن "حزب الله" في بيان له اليوم عن استهداف تجمعات ‏للجنود الإسرائيليين في عدة مناطق.

كما أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقتل أحد عناصره في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة، وجرح اثنين آخرين، جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ89 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في ضاحية بيروت بالتصعيد.

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المصدر: RT

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