مراسلة RT: الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ أكثر من 7 غارات على أطراف اللبونة في القطاع الغربي (فيديو)

قالت مراسلة RT مساء يوم الأربعاء إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 7 غارات جوية على أطراف اللبونة في القطاع الغربي بجنوب لبنان.

ووثقت عدسة RT إحدى الغارات التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط بجنوب لبنان.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" القصف بشكل يومي عبر الحدود.

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ89 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22313 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 56 ألف شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 509 منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر: RT