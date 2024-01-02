الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين بانفجار صاروخ كورنيت موجه من لبنان

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بانفجار صاروخ كورنيت على الحدود مع لبنان.

وقالت الإذاعة: "إصابة جنديين بعد انفجار صاروخ كورنيت موجه في بلدة مسغاف عام بالمنارة على الحدود مع لبنان".

أما القناة 13 العبرية فأشارت إلى وقوع حادث لاستهداف نقطة عسكرية في بلدة الرميم، مساء الثلاثاء، جيث أصيب جنديان بجروح طفيفة، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق نيران المدفعية على مصدر إطلاق الصواريخ.

وفي وقت سابق، أصدر حزب الله اللبناني بيانا نعى من خلاله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري عقب اغتياله في العاصمة بيروت.

وقال الحزب في البيان إن "جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه في قلب الضاحية ‏الجنوبية لبيروت، اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته وما فيه ‏من رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات وتطور خطير في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة".

وأكد حزب الله أن هذه الجريمة لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب.

المصدر: RT