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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ88 وتداعياتها الإقليمية والعالمية

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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ88 وتداعياتها الإقليمية والعالمية
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دخلت الحرب في غزة الثلاثاء، يومها الـ88، حيث تستمر القوات الإسرائيلية بعملياتها البرية داخل القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي وغارات جوية، وسط كارثة إنسانية وصحية متفاقمة.

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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ87 وأبرز تداعياتها
لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة بيومها الـ87 وأبرز تداعياتها

يتبع..

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