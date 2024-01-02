الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قتل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء أنه تمكن من القضاء على 4 شبان فلسطينيين "خلال حملة لإحباط الإرهاب" في قرية عزون، وعلى آخر في مدينة قلقيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "خلال حملة لإحباط الإرهاب قامت بها قوات جيش الدفاع في قرية عزون أطلق مخربون النار وألقوا عبوات ناسفة باتجاه قواتنا، فرصد المقاتلون المبنى الذي تسترت فيها خلية المخربين وفي ختام عملية تبادل لإطلاق النار قضوا على المخربين الأربعة وصادروا ثلاثة قطع سلاح من طراز "كارلو" استخدموها".

وأعلن أنه "خلال تبادل إطلاق النار أصيب ضابط احتياط في جيش الدفاع بجروح متوسطة، حيث تم نقل المقاتل لتلقي العلاج الطبي في مستشفى مع إبلاغ عائلته"، مبينا أنه "خلال نشاط آخر للعثور على وسائل قتالية في مدينة قلقيلية، حيّد مقاتلو احتياط بإطلاق الرصاص مخربا كان يطلق الرصاص بمسدس عليهم، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا. بالإضافة إلى ذلك، صادرت القوات المسدس الذي استخدمه المخرب".

وأفاد بأنه "تم اعتقال سبعة مطلوبين في أنحاء يهودا والسامرة ولأغوار. وتم تحويل المطلوبين الذين تم اعتقالهم والوسائل القتالية التي تمت مصادرتها لمتابعة التعامل من قبل أجهزة الأمن"، مشيرا إلى أنه "منذ نشوب الحرب الراهنة تم اعتقال نحو 2550 مطلوبًا في أنحاء المنطقة الخاضعة لسيطرة فرقة يهودا والسامرة ولواء الأغوار الإقليمي، حيث ينتمي حوالي 1300 منهم إلى حماس".

المصدر: RT