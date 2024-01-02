مقتل 5 شبان فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية شرق قلقيلية

نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عمليات اقتحام لمناطق عدة في الضفة الغربية، وقد قتل 5 شبان برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية لــ"وفا"، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقدر بعشرات الجنود والآليات العسكرية، اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، تحديدا في حارة الدمج والجابريات غربي مخيم جنين، وفي خلة الصوحة، وشارع نابلس، بينما دوت صفارات الإنذار التحذيرية في المدينة والمخيم.

وأضافت المصادر أن طائرات استطلاع حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال اقتحام القوات التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، وشرعت بمداهمة عدد من المنازل، بينما تم قطع التيار الكهربائي عن بعض أحياء جنين ومخيمها، وسط سمع دوي انفجارات.

واعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنة من مخيم الجلزون، شمال رام الله، وداهمت منازل ومحال تجارية، وقامت بتفجير باب محل قرب مكتب وكالة الغوث بالمخيم.

كما اعتقلت شابا من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وقد أصيب شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة قلقيلية، وقام الجنود بالتنكيل به والاعتداء عليه عقب الإصابة.

ولفتت المصادر الى أن الجنود أطلقوا الرصاص نحو سيارة الإسعاف التي قدمت لنقل المصاب، ومنعتها من التقدم.

وأفادت مصادر محلية بأن 5 شبان قتلوا بعد إصابتهم برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة عزون شرق قلقيلية.

أما في نعلين فقد تمركزت القوات الإسرائيلية وسط البلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات، واندلعت مواجهات دون وقوع إصابات.

المصدر: "وفا"