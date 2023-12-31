القوات الإسرائيلية تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية الأحد 16 فلسطينيا خلال حملة اعتقالات شنتها ليل وفجر الأحد على مناطق عدة في الضفة الغربية.

إقرأ المزيد

وأصيب 3 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وكانت قوة خاصة قد اقتحمت مخيم عسكر القديم صباح اليوم، تلاها اقتحام عدد من الآليات العسكرية، حيث اندلعت مواجهات في المكان، أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بشظايا الرصاص الحي، أحدهم بالرأس، وآخر في الفخذ، والثالث في اليد.

إلى ذلك، فقد أصيب أربعة فلسطينيين بشظايا صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيمي طولكرم، ونور شمس، تزامنا مع اقتحام القوات الإسرائيلية بأعداد كبيرة للمخيمين منذ الساعات الأولى من الليلة الماضية، قبيل انسحابها.

ففي مخيم نور شمس، فرضت القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية ومنازل المواطنين في محيط المخيم وجبل النصر وجبل الصالحين، بعد اقتحامها وتكسير أبوابها وتخريب محتوياتها، واحتجاز أصحابها واخضاعهم للاستجواب.

وأطلقت القوات الأعيرة النارية باتجاه المواطنين عند مرورها بدوار العليمي، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات في مخيم نور شمس، وسمعت أصوات انفجارات في المنطقة.

واستهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية موقعين في حارة الدمج وسط مخيم نور شمس، وقرب مدخل حارة المنشية، ما أدى لإصابة مواطنين بشظايا صاروخ.

وشنت القوات حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمة منازلهم، طالت العشرات منهم، تركزت في حارة المحجر، واحتجزت المعتقلين في أحد المنازل وأجرت معهم تحقيقات ميدانية بعد تكبيل اياديهم.

وفي وقت لاحق، هدمت جرافات إسرائيلية جزءا من منزل المواطن نبيل إمارة في حارة الدمج في المخيم، في الوقت الذي واصلت فيه أعمال التجريف والتدمير لشوارع المخيم وبنيته التحتية وممتلكات المواطنين والمنشآت العامة وسحق مركبات، وتحديدا في حارات المحجر والمنشية، ومحيط مقبرة المخيم.

وفي مخيم طولكرم، تمركزت الآليات الإسرائيلية على مدخل المخيم الرئيسي، وسط إطلاق الاعيرة النارية والقنابل الضوئية في سماء المنطقة، في الوقت الذي اقتحمت القوات الإسرائيلية ضاحية شويكة شمال طولكرم وداهمت منازل المواطنين.

بغضون ذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، مدينة أريحا، ومخيم عقبة جبر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة ومخيم عقبة جبر، وداهمت عدة أحياء، وقامت بإزالة الأعلام الفلسطينية عند دوار الشهداء وسط المخيم.

كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم مخيم الفوار جنوب الخليل وداهمت العديد من المنازل وأخطرت بإخلاء منزل في المخيم.

وداهمت قوات الإسرائيلية بلدتي عزون، وكفر قدوم شرق قلقيلية، بعد منتصف الليلة، واقتحمت عددا من المنازل وسط عمليات إطلاق نار، واعتقلت عددا من المواطنين.

وقال نادي الأسير إن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد 16 فلسطينيا على الأقل من الضفة غالبيتهم من مخيم نور شمس/طولكرم.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، لنحو (4876)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

المصدر: وفا+ RT