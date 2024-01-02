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الحوثي: اغتيال العاروري يكشف عجز الجيش الإسرائيلي في غزة

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الحوثي: اغتيال العاروري يكشف عجز الجيش الإسرائيلي في غزة
AP
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أعرب عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي عن إدانته الشديدة لاغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحوثي في بيان: "أدين بشدة جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" رحمه الله تعالى".

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وأضاف: "اعتبر أن هذا العمل الجبان والغادر يكشف عجز جيش الكيان الإسرائيلي في غزة".

وأعرب عن تعازيه الحارة لأسرة العاروري وللشعب الفلسطيني وقياداته.

وتابع: "نجدد تأكيد تضامننا الكامل معهم حتى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وطرد الغزاة المحتلين وإقامة دولته المستقلة على كامل تراب فلسطين والعيش بأمان وكرامة".

وأكدت حركة "حماس" اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في انفجار مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مكتبا لحركة "حماس" هناك.

المصدر: RT

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