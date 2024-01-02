إسرائيل.. حديث عن "عشائر معروفة للجيش والشاباك" بصدد إدارة غزة "بعد الحرب"

يخطط الجيش الإسرائيلي لإسناد مهمة إدارة قطاع غزة لفترة مؤقتة إلى "عشائر فلسطينية معروفة للشاباك"، في إطار خطة تتضمن تقسيم القطاع لمناطق تحكمها هذه العشائر وتقوم ببعض المهام هناك.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه الخطة هي لما بعد الحرب في غزة، إذ ستتولى تلك العشائر مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية وإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة.

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وقالت "هيئة البث" (كان 11)، مساء أمس الإثنين، إنها ضمن مخططات أعدها الجيش الإسرائيلي، في إطار المناقشات حول "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، وسيتم عرضها على المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الذي سيجتمع اليوم الثلاثاء.

وتتضمن المخططات عمل إسرائيل على تقسيم قطاع غزة إلى مناطق إدارية، بحيث تسيطر "عشائر معروفة للشاباك والجيش" على كل منطقة وتكون مسؤولة عن توزيع المساعدات فيها.

وذكرت "كان 11" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال خلال مشاركته في جلسة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، الإثنين، إنه "لا جدوى من الحديث عن السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة ما دامت السلطة لم تشهد تغييرا جوهريا".

وأضاف "إذا كانوا جادين في التغيير، فليثبتوا ذلك أولا في الضفة الغربية المحتلة".

هذا وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ88 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على مختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

المصدر: موقع "عرب 48"