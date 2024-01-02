استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق وسوريا

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الثلاثاء، مهاجمة قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا وأخرى في كردستان العراق.

وقالت "المقاومة الإسلامية" أن مقاتليها استهدفوا بواسطة الطيران المسير قاعدة "القرية الخضراء" الأمريكية الواقعة قرب حقل العمر النفطي في دير الزور السورية.

كما أعلنت "المقاومة الإسلامية" اليوم أيضا استهدافها بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" التي تضم قوات أمريكية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق. وذكرت وسائل إعلام عراقية أنه سمع دوي انفجار قرب المطار بمنطقة عينكاوة في محافظة أربيل، مرجحة أن يكون الانفجار ناجما عن طائرة مسيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية أنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق مطار أربيل دون أن يتضح ما إذا كان الهجوم الفاشل قد تسبب في أي أضرار أو إصابات.

وفي وقت لاحق أكدت "مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان" "إحباط هجوم بطائرة مسيرة" على قاعدة للتحالف بمطار أربيل.

مكافحة الإرهاب في كردستان: إحباط هجوم بمسيرة على قاعدة للتحالف الدولي بمطار أربيل#العراق#قناة_الاولى_العراقية

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وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت الاثنين استهداف القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة السورية بطائرات مسيرة، وقاعدة أخرى في دير الزور بمسيرات ورشقة صاروخية.

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام عراقية