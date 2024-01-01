"أكسيوس": مقترح جديد من حماس في المفاوضات مع إسرائيل قد يُنهي الحرب في غزة

نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي مقالا مطولا أكد من خلاله أن حركة حماس قدمت مقترحا في المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي من خلال وسطاء قطريين ومصريين من شأنه أن ينهي الحرب.

وأكد المقال أن الاقتراح الذي تلقته إسرائيل يوم الأحد، تضمن عملية من 3 مراحل، كل مرحلة تتضمن وقف القتال لأكثر من شهر، مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "إنه بموجب الاقتراح، ستبدأ إسرائيل بسحب قواتها من غزة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، والتي ستشمل إطلاق سراح حوالي 40 رهينة، ومن المرجح أيضا أن يتم إطلاق سراح بعض السجناء الفلسطينيين"، بحسب الموقع.

وأشار الموقع إلى أنه من شأن الاقتراح أيضا إنهاء الحرب بعد تنفيذ المرحلة الأخيرة من الاتفاق، والتي ستشمل إطلاق سراح الجنود المحتجزين كرهائن في غزة، بحسب المسؤول.

وبحسب الموقع، رفضت إسرائيل الاقتراح، لكن أحد المسؤولين الإسرائيليين قال إن العرض يظهر أن حماس مستعدة الآن للدخول في مفاوضات بشأن صفقة رهائن جديدة، حتى مع استمرار القتال في غزة.

وتقول حركة حماس، إنه يتعين على إسرائيل إنهاء عدوانها على غزة، قبل أن تتفاوض الحركة على صفقة رهائن جديدة.

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

المصدر: أكسيوس