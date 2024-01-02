حركة المجاهدين الفلسطينية: سياسة الاغتيالات لن تزيدنا إلا صلابة وتمسكا بطريقنا

أكد نائب الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية، سالم عطاالله، أن سياسة الاغتيالات لن تزيد الفلسطينيين إلا صلابة وتمسكا.

وقال عطاالله: "ننعي بكل فخر واعتزاز الشهيد المجاهد القائد الكبير صالح العاروري ورفاقه الشهداء".

وأضاف: "نؤكد أن سياسة الاغتيالات لن تزيدنا إلا صلابة وتمسكا بطريقنا حتى كنس الاحتلال من كل فلسطين".

وختم: "سيدفع العدو ثمنا باهظا على هذه الجريمة الجبانة وكل الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا".

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية عن مقتل القيادي الفلسطيني صالح العاروري في الانفجار الذي وقع في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

ووقع الانفجار مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوب بيروت، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

المصدر: RT