مقتل رقيب أول في الجيش الإسرائيلي بمعارك شمالي قطاع غزة (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء عن مقتل رقيب أول بمعارك شمالي قطاع غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي صوة للرقيب الذي لقي حتفه (21 عاما)، وقال إنه كان ضمن كتيبة الهندسة "601".

وأضاف في بيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عددا من الجنود أصيبوا في القطاع.

وأكد أنه تم إجلاء المقاتلين للعلاج الطبي في المستشفى وتم إعلام أسرهم.

وأفاد الجيش بأن عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 508.

מצורפת הודעת דובר צה"ל בנושא שמו של חלל צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו: https://t.co/ZkPAvvQ0Fo



מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים:https://t.co/gBSQOIk0Wv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 2, 2024

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ88 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22185 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 56 ألف شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

المصدر: RT