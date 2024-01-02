إعلام لبناني: مقتل القيادي الفلسطيني صالح العاروري في بيروت

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل القيادي الفلسطيني صالح العاروري في الانفجار الذي وقع في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

ووقع الانفجار مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوب بيروت، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية سقوط ضحايا واحتراق سيارة وتضرر مبنى بسبب الانفجار.

المصدر: RT