الهلال الأحمر الفلسطيني: 5 شهداء و3 إصابات جرّاء قصف إسرائيلي لمقرنا في خان يونس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن سقوط 5 قتلى و3 إصابات جرّاء قصف إسرائيلي لمقره في خان يونس.

وجاء في بيان الهلال الأحمر: "خمسة شهداء وثلاث إصابات جرّاء قصف الاحتلال لمقرنا في خان يونس لمرتين متتاليتين".

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ88 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

المصدر: RT