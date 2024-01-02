"سرايا القدس" تنشر مشاهد لاستهداف آليات عسكرية إسرائيلية شرق غزة

نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مشاهد من استهداف مقاتليها لآليات عسكرية إسرائيلية في محور التفاح والدرج شرق قطاع غزة.

كما أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الثلاثاء، عن استهدافها للقوات الإسرائيلية في عدة مناطق.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف، حيث يظهر في الفيديو عناصر من الكتائب يقصفون آليات إسرائيلية بقواذف محمولة على الكتف.

كما نشرت الكتائب مقطع فيديو بعنوان "تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر".

المصدر: RT