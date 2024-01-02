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إيتمار بن غفير: نقوم بما فيه مصلحة إسرائيل ولسنا نجمة على العلم الأمريكي

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إيتمار بن غفير: نقوم بما فيه مصلحة إسرائيل ولسنا نجمة على العلم الأمريكي
AFP
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير
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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في تدوينة على صفحته بمنصة "X" يوم الثلاثاء، إن إسرائيل ليست نجمة على العلم الأمريكي.

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وأضاف إيتمار بن غفير: "أحترم الولايات المتحدة فهي أفضل حليف لنا ولكن إسرائيل ليست نجمة على العلم الأمريكي".

وتابع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف قائلا "يجب أن نقوم بما فيه مصلحة إسرائيل".

وأشار بن غفير في تديونة إلى أن هجرة مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة ستسمح لسكان غلاف غزة بالعودة إلى ديارهم والعيش في أمن، موضحا أن ذلك سيحافظ على حياة قوات الجيش الإسرائيلي.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يطلق فيها بن غفير مثل هذا التصريح، حيث سبق له أن قال في شهر مارس 2023 ردا على انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع أزمة الاحتجاجات على ما يسمى بقانون "الإصلاح القضائي"، إن إسرائيل مستقلة عن الولايات المتحدة وليست مجرد نجمة أخرى على العلم الأمريكي.

وجاءت تدوينة بن غفير عقب بيان أمريكي ندّد بتصريحات أدلى بها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بشأن عودة مستوطنين يهود إلى قطاع غزة بعد الحرب الحالية مع تشجيع السكان الفلسطينيين على الهجرة من القطاع.

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ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تصريحات سموتريتش وبن غفير بأنها "غير مسؤولة".

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ89 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22185 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 56 ألف شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 508 منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر: RT

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