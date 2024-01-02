هنية: إسرائيل تروّج لمرحلة جديدة من حربها في غزة وسنسقط أهدافها الواحد تلو الآخر

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية أن إسرائيل بدأت الترويج للانتقال إلى المرحلة الثالثة من حربها على قطاع غزة والتي ستسقط فيها مرة أخرى أمام مقاتلينا.

وقال هنية : "شعبنا أثبت مقاومته وصموده في اليوم 88 للعدوان رغم كل وجعه وآلامه نتيجة النزوح والتدمير والمجازر التي يتعرض لها"

وأضاف: "رغم التنكيل والإعدامات شعبنا في القدس والضفة سيبقى عصيا شامخا ومتجددا في مقاومته".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن "المقاومة تواصل إسقاط أهداف العدو واحدا بعد الآخر رغم كل محاولاته لتدميرها واسترجاع جنوده الأسرى".

وتابع: "مقاومتنا وقادتها ورجالاتها بخير والعدو إلى اندحار والنصر صبر ساعة، والاحتلال بدأ الترويج للانتقال إلى المرحلة الثالثة التي سيسقط فيها العدو مرة أخرى أمام بسالة مقاومينا".

وأكد أن أي ترتيبات بشأن حل القضية الفلسطينية دون حركة "حماس" وفصائل المقاومة وهم وسراب.

وأعرب عن تحيته لدولة جنوب إفريقيا على رفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأردف: "نحيي من ساندنا في لبنان والعراق واليمن وكل من خرج في العالم أجمع نصرة لنا ولحقوقنا".

وأضاف: "لا أمن ولا استقرار ولا مستقبل في المنطقة إلا بحصول شعبنا على حقوقه المشروعة في دولته وعاصمتها القدس. وندعو إلى التخلي عن ازدواجية المعايير بشأن قضية فلسطين وحقوق شعبنا".

وتابع: "تلقينا عددا من المبادرات وأكدنا تمسكنا بوحدة الشعب والقضية والخيار الديمقراطي".

وأكد الجنرال في الجيش الإسرائيلي إسحق بريك أمس أنه مع مرور الوقت، تبتعد تل أبيب أكثر عن تحقيق أهداف الحرب، وهي القضاء على حركة "حماس" وإطلاق سراح المختطفين، وتغوص أكثر فأكثر في وحل غزة.

المصدر: RT