تركيا تهدد إسرائيل بدفع ثمن باهظ بسبب أنشطة التجسس على أراضيها

حذر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إسرائيل من العواقب الوخيمة جراء أنشطة التجسس على أراضي الجمهورية التركية.

وقال تعليقا على عملية المخابرات التركية التي تم خلالها اعتقال 34 شخصا للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل إن على تل أبيب أن تعلم أنها ستدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك.

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ونقل ألطون تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها: "إذا ارتكب الإسرائيليون مثل هذا الخطأ، فإنهم لا يعرفون تركيا على الإطلاق ولا يعرفون الأتراك. وإذا قرروا القيام بذلك، فيجب عليهم أن يدركوا أنه سيتعين عليهم دفع ثمن باهظ للغاية مقابل ذلك. والمحاولات محفوفة بأخطر العواقب".

وأعلنت السلطات التركية في وقت سابق اعتقال 33 شخصا ضمن حملة أمنية نفذها جهاز الاستخبارات، وتشمل 46 شخصا اعتبروا "متورطين في أنشطة تجسس" لصالح الموساد الإسرائيلي ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا.

ونفذ الأمن التركي عمليات الاعتقال في 57 عنوانا في ثماني محافظات، وتم اعتقال معظم المشتبه بهم في إسطنبول.

المصدر: تاس