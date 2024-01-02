الأمن التركي يعتقل أكثر من 30 شخصا للاشتباه بتعاونهم مع الاستخبارات الإسرائيلية (صور)

أعلنت السلطات التركية اعتقال 33 شخصا ضمن حملة أمنية نفذها جهاز الاستخبارات، وتشمل 46 شخصا اعتبروا "متورطين في أنشطة تجسس" لصالح الموساد الإسرائيلي ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا.

ونفذ الأمن التركي عمليات الاعتقال في 57 عنوانا في ثماني محافظات، وتم اعتقال معظم المشتبه بهم في إسطنبول.

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وفي إطار التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في اسطنبول، تبين أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" كان يهدف إلى تنفيذ "أنشطة تكتيكية" مثل الاستطلاع والمطاردة، والاعتداء و"الاختطاف"، ضد "رعايا أجانب" مقيمين في تركيا.

وأصدر الادعاء العام التركي في اسطنبول، أمرا باعتقال 46 مشتبها به، اعتبروا متورطين في "أنشطة تجسس دولية"، وبعد اعتقال 33 منهم اليوم، يستمر البحث عن 13 آخرين.

يأتي هذا التطور، بعد تهديدات من كبار المسؤولين الإسرائيليين، باغتيال كبار قادة "حماس" في عدة دول بالمنطقة ومن بينها تركيا. وردا على ذلك حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والجهات الأمنية التركية من أن إسرائيل ستدفع "ثمنا باهظا جدا" حال تنفيذ تهديداتها باغتيال أعضاء حماس في تركيا، وأن تركيا لن تسمح بأية أنشطة غير قانونية للمخابرات الأجنبية على أراضيها.

المصدر: RT + وكالات