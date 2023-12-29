"الأناضول": اعتقال 32 من مسلحي داعش وإحباط هجمات محتملة في تركيا

اعتقلت قوات أمن تركية 32 شخصا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش، بزعم التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف معابد يهودية وكنائس وكذلك السفارة العراقية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية القول إن المشتبه بهم وبينهم ثلاثة مسلحين بارزين في تنظيم داعش، تم اعتقالهم في مداهمات نفذت فجرا في تسع محافظات في أنحاء تركيا.

وأوضحت أن الاعتقالات تمت خلال عملية مشتركة لجهاز الاستخبارات التركية الوطني والشرطة التركية.

تأتي الاعتقالات بعد أسبوع من اعتقال الشرطة 304 أشخاص يشتبه في أنهم من مسلحي "داعش"، في مداهمات متزامنة في جميع أنحاء تركيا في حملة أمنية تسبق احتفالات العام الجديد على ما يبدو.

وكان تنظيم داعش قد شن سلسلة هجمات قاتلة في تركيا، من بينها إطلاق نار في ملهى ليلي بإسطنبول مطلع يناير 2017، ما أسفر عن مقتل تسعة وثلاثين شخصا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.

المصدر: "الأناضول"