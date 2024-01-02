اغتيال صالح العاروري.. تداول فيديو لنصر الله يتوعد فيه إسرائيل برد قوي على أي اغتيال على أرض لبنان

أعاد مدونون ونشطاء مساء يوم الثلاثاء نشر مقطع فيديو لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله توعد فيه إسرائيل برد قوي على أي اغتيال على الأراضي اللبنانية.

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وتم تداول المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان على اغتيال القيادي الفلسطيني نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في انفجار بالمنطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وكان نصر الله قد أكد في كلمة في الـ28 من أغسطس 2023 بمناسبة "ذكرى التحرير الثاني" (تحرير الجرود الشرقية) "أن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو سوريا أو إيرانيا أو غيرهم بالتأكيد سيكون له رد الفعل القوي".

وشدد حينها على أنهم لن يسمحوا أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات ولن يقبلوا على الإطلاق بتغيير قواعد الاشتباك القائمة.

بالفيديو | عاجل | السيد #نصرالله: أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا او فلسطينيا أو إيرانيا أو سوريًا أو إلى أي تابعية فسيكون له رد الفعل القوي ولا يمكن السكوت عنه ولن نسمح أن تفتح ساحة #لبنان للاغتيالات pic.twitter.com/O8PeZEMYgl — قناة المنار (@TVManar1) August 28, 2023

🔴"أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا او فلسطينيا أو إيرانيا أو سوريًا أو إلى أي تابعية فسيكون له رد الفعل القوي.."



الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله#حي_علي_الجهاد#غزه_مقبره_الغزاه#بيروت#لبنان#ولعت#Yemeni#البحر_الاحمر#Red_Seapic.twitter.com/2h1R1ytMw8 — الأعلام الحربي طوفان المنطقة (@md724741235892) January 2, 2024

هذا، وأكدت حركة "حماس" مساء يوم الثلاثاء اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري واثنين من قادة "كتائب القسام" في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوب بيروت.

المصدر: RT