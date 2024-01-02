ضاحي خلفان: هل تحرير الرهائن يكون بهدم منازل المدنيين؟

علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ضاحي خلفان على اعتزام محكمة العدل الدولية بحث عملية خطف رهائن من قبل حماس، مؤكدا أن السلام هو السبيل الأحق للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال خلفان في منشور له عبر حسابه على منصة x إن "محكمة العدل الدولية ستنظر في عملية خطف الرهائن، والسؤال هل تحرير الرهائن يكون بهدم عشرات الآلاف من المنازل على رؤوس المدنيين ؟؟؟".

محكمة العدل الدولية ستنظر في عملية خطف الرهائن والسؤال هل تحرير الرهائن يكون بهدم عشرات الآلف من المنازل على رؤوس المدنيين ؟؟؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 1, 2024

وأضاف في منشور آخر أن "إسرائيل تعيش في وسط عربي...إما أن تعيش مع العرب بسلام وإما أن تعيش معهم بحروب مدى الحياة، فأي السبيلين أحق لبني البشر من الجنسين...لا شك السلام"، معتبرا أن "قائدا مثل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو مستحيل يعير السلام أي اهتمام... قلت عنه عند فوزه برئاسة الحكومة، إن رجلا مثله لا يصلح لقيادة إسرائيل في العصر الحديث...هذا من مخلفات الحروب".

إسرائيل تعيش في وسط عربي...أما أن تعيش مع العرب بسلام واما ان تعيش معهم بحروب مدى الحياة فأي السبيلين أحق لبني البشر من الجنسين...لا شك السلام. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 1, 2024

لكن قائد مثل نتنياهو مستحيل يعير السلام اي اهتمام...قلت عنه عند فوزه برئاسة الحكومة أن رجلا مثله لا يصلح لقيادة إسرائيل في العصر الحديث...هذا من مخلفات الحروب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 1, 2024

المصدر: RT