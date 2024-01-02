تداعيات حرب غزة.. ارتفاع سعر الوقود والكهرباء في إسرائيل

أفاد موقع "واينت" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن أسعار خدمة الكهرباء سترتفع في إسرائيل بعدما سجل سعر الوقود ارتفاعا في الأيام الأخيرة.

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وقالت "هيئة الكهرباء" في جلسة استماع علنية بشأن تحديث أسعار الكهرباء الحالية لعام 2024، إن هذه زيادة تبلغ حوالي 9.5 شيكل شهريا للمستهلك المنزلي، ومن المتوقع أن يدخل المعدل حيز التنفيذ في 1 فبراير، بعد اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.

يأتي ذلك، بينما ارتفع سعر الوقود في إسرائيل، ليلة الأحد - الاثنين، ليصل سعر لتر الواحد من "أوكتان 95" إلى 7.22 شيكل، وفق بيان صادر عن إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة الإسرائيلية.

ونقل موقع "واينت" عن مسؤول من وزارة المالية، قوله إنه في ظل الوضع الحالي للعجز في موازنة الدولة، والذي زاد بشكل كبير بسبب الحرب، لم يعد هناك مجال لدعم أسعار الوقود.

شهدت إسرائيل ارتفاعا "غير متوقع" لأسعار السلع منذ 7 أكتوبر، وفق ما أفاد جهاز الإحصاء المركزي الذي لفت إلى أن مؤشر الأسعار بالبلاد ارتفع بنسبة أكثر من المتوقع بمقدار نصف نقطة مئوية متأثرا بالحرب.

المصدر: RT+ واينت