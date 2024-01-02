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الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على بلدة مارون الراس جنوبي لبنان

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يشن غارة جوية على بلدة مارون الراس جنوبي لبنان
AFP
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارة جوية بصاروخين مستهدفا بلدة مارون الراس في جنوب لبنان.

وتأتي الغارة بعد أن شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليل أمس الاثنين، غارة على أطراف بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية ليلا، وشن الطيران الحربي سلسلة غارات على أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي.

المصدر: RT

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