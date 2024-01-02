 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يصادر أراضي في القدس لصالح إقامة شارع استيطاني (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يصادر أراضي في القدس لصالح إقامة شارع استيطاني (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wpox

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بيت صفافا الواقعة على مشارف القدس، ترافقه جرافات تعمل على تجريف ومصادرة الأراضي لإقامة شارع استيطاني.

وبعد اقتحام البلدة بدأت الجرافات باقتلاع أشجار الزيتون وتجريف ومصادرة أراض لإقامة شارع استيطاني يمر من البلدة.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين خلال اقتحامه البلدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا