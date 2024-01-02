الجيش الإسرائيلي يصادر أراضي في القدس لصالح إقامة شارع استيطاني (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بيت صفافا الواقعة على مشارف القدس، ترافقه جرافات تعمل على تجريف ومصادرة الأراضي لإقامة شارع استيطاني.
وبعد اقتحام البلدة بدأت الجرافات باقتلاع أشجار الزيتون وتجريف ومصادرة أراض لإقامة شارع استيطاني يمر من البلدة.
كما اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين خلال اقتحامه البلدة.
قوات الاحتلال تعتقل المقدسيين أحمد وموسى عليان عقب الاعتـ. ـداء عليهما في بيت صفافا، حيث اقتحمت البلدة لتجريف أراضٍ لصالح شق طريق استيطاني pic.twitter.com/H6PcrVgQkE— العاصمة (@alasimannews) January 2, 2024
المصدر: RT