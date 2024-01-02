"المقاومة الإسلامية في العراق" تبث مشاهد من إطلاق مسيّرة باتجاه قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل (فيديو)

نشرت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق.

وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" إن عملية الاستهداف تمت يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

وفي وقت سابق، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذها هجوما بالمسيرات على قاعدة المالكية التابعة للجيش الأمريكي شمال شرق الحسكة السورية، وأكدت استمرارها في دك "معاقل العدو".

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وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة المالكية شمال شرق محافظة الحسكة السورية، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو".

كما أعلنت "المقاومة" مهاجمة قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا وأخرى في كردستان العراق.

وقالت إن "مقاتليها استهدفوا بواسطة الطيران المسير قاعدة "القرية الخضراء" الأمريكية الواقعة قرب حقل العمر النفطي في دير الزور السورية".

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها ستواصل "استهداف قواعد الاحتلال الأمريكي في كل من سوريا والعراق نصرة لقطاع غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل القطاع، نظرا لدعم واشنطن الاحتلال وتأديتها دورا أساسيا في استمرار العدوان"، وفق ما تؤكده في بياناتها.

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT