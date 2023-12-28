"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية قرب حقل كونيكو النفطي السوري

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن استهدافها قاعدة أمريكية في حقل كونيكو بريف دير الزور الشمالي في سوريا برشقة صاروخية، وأكدت أن الصواريخ أصابت أهدافها.

وقالت المقاومة العراقية في بيانها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية، أصابت أهدافها. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

إقرأ المزيد

كما ذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في وقت سابق من اليوم الخميس، أنها استهدفت "مركز تجسس" إسرائيليا في عاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل.

وتتعرض القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT