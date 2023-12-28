"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف "مركز تجسس" إسرائيلي في أربيل

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، الخميس، أنها استهدفت "مركز تجسس" إسرائيليا في عاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل.

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وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إنها "استهدفت فجر الخميس، مركزا للتجسس الفني تابعا للكيان الصهيوني قرب أربيل ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة".

وأكدت أن "العملية تأتي استمرارا لنهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهالي غزة، وردا على الجرائم الصهیونیة بحقهم، ولا سيما النساء والأطفال والشيوخ منهم، في ظل عدوان الكيان المتواصل"، مشددة على أنها "مستمرة في دك معاقل العدو".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت أنها استهدفت الأربعاء "هدفا حيويا في إسرائيل إلى الجنوب من مستوطنة إلياد، بالأسلحة المناسبة".

وتواصل كتائب "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، "ردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة".

المصدر: RT+ العالم