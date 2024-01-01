الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مناطق سورية ردا على هجمات صاروخية

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أنه قام بقصف الأراضي السورية ردا على هجمات صاروخية أطلقت من هناك باتجاه إسرائيل.

ووفقا للبيان، تم تسجيل 5 عمليات إطلاق للقذائف من سوريا سابقا، والتي سقطت في منطقة غير مأهولة، وحلقت في الأراضي الإسرائيلية.

وتابع البيان: "لقد ضرب الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار".

في وقت سابق، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، فاديم كوليت، عن غارة جوية إسرائيلية بالقرب من مدينة حلب السورية.

وقال كوليت: "في 30 ديسمبر، من الساعة 17:14 إلى الساعة 17:27، شنت مقاتلتان تكتيكيتان من طراز إف-16 تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، من البحر الأبيض المتوسط دون دخول المجال الجوي السوري، غارة جوية بستة صواريخ كروز على أهداف بالقرب من مدينة حلب. ولا توجد إصابات نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية".

المصدر: RT