مسؤول إسرائيلي: الجنود الذين سيغادرون غزة سيكونون على استعداد لاحتمال التصعيد ضد حزب الله

قال مسؤول إسرائيلي في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء يوم الاثنين إن بعض الجنود الذين سيغادرون غزة سيكونون مستعدين لاحتمال التصعيد ضد حزب الله على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لإجلاء آلاف المقاتلين من قطاع غزة بمن فيهم جنود الاحتياط الذين سيعودون إلى عائلاتهم وأعمالهم في خطوة ينظر إليها دوليا على أنها رد على الضغوط الأمريكية للانتقال إلى المرحلة الثالثة الأقل صرامة في الحرب ضد حماس.

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وأضاف المصدر أن عمليات تبادل إطلاق النار على الحدود تزايدت في الأيام الأخيرة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن موجات واسعة من الهجمات ضد أهداف تابعة لحزب الله فيما يواصل الحزب إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل.

وذكر المسؤول أن "الوضع على الجبهة اللبنانية لا يمكن أن يستمر وأن فترة الأشهر الستة المقبلة حرجة".

ولفت إلى أن إسرائيل ستنقل رسالة مماثلة إلى المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوشستين الذي من المتوقع أن يزور المنطقة قريبا من أجل تعزيز التسوية مع حزب الله.

وأفاد موقع "i24 News" بأن إسرائيل أشارت مرارا وتكرارا في الأسابيع الأخيرة إلى أنه ومن دون تسوية سياسية من شأنها إبعاد حزب الله فإنه سيضطر إلى استخدام القوة العسكرية.

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ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ الثامن من أكتوبر تزامنا مع القصف المتواصل على غزة.

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ88 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 22185 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 56 ألف شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 508 منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر: RT + "رويترز"