إيران تحمل إسرائيل وداعميها تبعات اغتيال صالح العاروري

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية "بشدة" مساء اليوم اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس"صالح العاروري في بيروت، مشددة أن إسرائيل و"داعميها يتحملون تبعات هذه المغامرة الجديدة".

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إلى جانب اثنين من قادة "كتائب القسام".

وأكد كنعاني أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي "بعد عجزه وهزيمته خلال طوفان الأقصى".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن "الجريمة انتهاك صارخ لسيادة لبنان ووحدة أراضيه"، محملا إسرائيل و"داعميها تبعات هذه المغامرة الجديدة".

هذا وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل بعد اغتيالها قادة من حماس بينهم صالح العاروري. فيما باشرت وزارة الخارجية بتحضير الشكوى العاجلة.

كما أكدت حركة "حماس" اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في بيروت. فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحركة "حماس" في المشرفية جنوب بيروت، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

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المصدر: RT