قناة: الحوثيون يطلقون صاروخين على سفينة أمريكية

نقلت قناة Sky News Arabia عن مصادر عسكرية في اليمن، أن عناصر حركة أنصار الله الحوثية، أطلقوا صاروخي كروز على سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر، لكنهما لم يصيبا الهدف.

وقالت القناة التلفزيونية: "أطلقت جماعة الحوثيين صاروخين كروز على سفينة حربية أمريكية قرب جزيرة حنيش جنوب البحر الأحمر، دون إصابة السفينة".

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ووفقا للقناة، في الليلة الماضية اندلعت "اشتباكات عنيفة" بين السفينة الأمريكية وزوارق حربية للحوثيين في البحر الأحمر.

وأوضحت القناة لاحقا أن زوارق الحوثيين، أطلقت النار على السفينة من مسافة بعيدة، دون تحقيق أية إصابة.

وسبق أن أعلنت جماعة أنصار الله، التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، عن عزمها مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر.

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة، أنها ردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت مع دول أخرى عملية تحالف "حارس الازدهار"، لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

المصدر: نوفوستي