الحوثي: نحذر أي دولة من دعم واشنطن ضدنا

أكد عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين /محمد علي الحوثي/ أن أي دولة تدعم واشنطن في اعتداءاتها على اليمنيين تجازف بمصالحِها وأمن ملاحتها.

وحمل /الحوثي/ الولايات المتحدة تبعات وعواقب الاعتداء على زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية، أثناء قيامها بمهامها الرسمية الاعتيادية، مضيفا أن هذا العدوان لن يثني القوات اليمنية عن مواصلة عملياتها الهادفة لدعم غزة.. يأتي ذلك، عقب إعلان الحوثيين مقتل وفقدان عشرة عسكريين يمنيين إثر هجوم أمريكي على زوارقهم بالبحر الأحمر، فيما أعلنت قيادة القوات المركزية الأمريكية استهداف ثلاثة زوارق يمنية في البحر الأحمر، ردا على إطلاقها النار باتجاه مروحيات أمريكية.