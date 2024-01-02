"الجهاد الاسلامي": الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في انفجار الضاحية

أعلنت حركة "الجهاد الاسلامي" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في انفجار الضاحية.

وجاء في البيان: "الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في انفجار الضاحية وهو بخير".

ووقع الانفجار مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوب بيروت، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

وأعلنت قناة "المنار" اللبنانية، عن مقتل القيادي الفلسطيني صالح العاروري في الانفجار.

المصدر: النشرة