وثيقة إسرائيلية تحذر من هجوم إيراني مفاجئ من مرتفعات الجولان

نشرت صحيفة israel today، وثيقة داخلية مسربة من قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي تتحدث عن سيناريو يتم فيه شن هجوم إيراني مفاجئ من مرتفعات الجولان.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد حذرت الوثيقة من أن تصرفات "حزب الله" ضد شمال إسرائيل من جنوب لبنان هي "مجرد إلهاء عن الهجوم الكبير الذي تستعد له إيران في سوريا".

وقالت إن "الجيش الأردني قد يشارك في الهجوم الإيراني، حيث أجرى جيش المملكة الهاشمية تدريبات متكررة في المنطقة الحدودية مع إسرائيل مؤخرا"، مشيرة إلى أن "هذا الجزء من السيناريو يبدو مستبعدا للغاية لأن الأردن لا يملك الموارد العسكرية التي تمكنه من تشكيل تهديد للجيش الإسرائيلي".

وأوضحت أن "ما يمكن أن يكون ممكنا هو أن الجيش الأردني ينجذب إلى الحرب في وقت تواجه فيه إسرائيل مشكلة حقيقية، مضيفة: "هناك دعم كاف للعمل ضد إسرائيل في الأردن، حيث يشكل الفلسطينيون حوالي 80 بالمائة من السكان".

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، قتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي جراء ضربة جوية إسرائيلية قرب دمشق.



وردا على مقتل موسوي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "الكيان الصهيوني الغاصب والهمجي سيدفع ثمن هذه الجريمة".



المصدر: israel today + RT