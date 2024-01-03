القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا صاروخين مضادين للسفن نحو البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين في اليمن، أطلقوا أمس الثلاثاء صاروخين مضادين للسفن نحو البحر الأحمر.

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وقالت في بيان عبر حسابها عبر منصة "إكس": "أطلق الحوثيون افي 2 يناير صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".

وأكدت أن "عددا من السفن التجارية في المنطقة أبلغت عن تأثير الهجوم في المياه المحيطة بالبحر الأحمر، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي ضرر".

وشددت على أن "الأعمال غير القانونية التي ينفذها الحوثيون تعرض حياة العشرات من البحارة الأبرياء للخطر، وتواصل تعطيل التدفق الحر للتجارة الدولية".

وأشارت إلى أن هذا هو الهجوم الـ24 ضد السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي.

On Jan. 2, at approximately 9:30 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthis fired two anti-ship ballistic missiles from Houthi controlled areas in Yemen into the Southern Red Sea. Multiple commercial ships in the area reported the impact of the ASBMs into the surrounding water… pic.twitter.com/wXpmboqP2g — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 3, 2024

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية أعلنت بوقت سابق، عن عزمها مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر.

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة، أنها ردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت مع دول أخرى عملية تحالف "حارس الازدهار"، لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

المصدر: RT