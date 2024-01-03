تبون: ستعمل الجزائر وسيراليون على دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه الظلم التاريخي للفلسطينيين

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، أن الجزائر وسيراليون ستعملان على دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني.

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأربعاء رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام.

(وكالة الأنباء الجزائرية)

وقال الرئيس عبد المجيد تبون خلال تصريح صحفي مشترك عقب محادثات أجراها مع نظيره السيراليوني جوليوس مادا بيو، أن "الجزائر وسيراليون، باعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن سيعملان سويا على المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".

وأكد الرئيس الجزائري أن "البلدين سيواصلان العمل لدعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي تشهد عليه الأوضاع في قطاع غزة التي تعاني من إبادة وجرائم حرب غير إنسانية أمام عالم عاجز عن ردع الاحتلال الصهيوني".

وبخصوص القضية الصحراوية أوضح الرئيس تبون أن الجزائر وسيراليون "ستواصلان العمل في اتجاه إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية وفقا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية".

كما أعرب عن تطلعه في أن "تساهم زيارة الرئيس جوليوس مادا بيو إلى الجزائر في "إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي بين البلدين ليكون في مستوى الإرادة السياسية".

هذا وأوضح أنه "تم الاتفاق على تدعيم التعاون والتبادل التجاري والخبرات في عدة ميادين بين البلدين، إلى جانب إنشاء مجلس أعمال مشترك لمد جسور التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين".

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المصدر: RT + وكالة الأنباء الجزائرية